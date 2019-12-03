الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسحقق متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين، وهما المتدربان سلطان مصلح وراكان الحارثي.وعبر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عن سعادته بتحقيق متدربي الكلية مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد مدى ما يتمتع به متدربو الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشراكات الإستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.وأعرب الدكتور الخليفة عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة أثمرت عن هذا الإنجاز.// انتهى //23:03ت م0299