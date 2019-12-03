واشنطن 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم بوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وذلك على هامش أعمال قمة الناتو الـ 70 في لندن.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير شبكات الجيل الخامس الآمنة، والعمل معاً على التحديات التي تفرضها إيران، كما استعرضا الخطط اللازمة لإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:07ت م0300