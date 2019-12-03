القاهرة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي في دور الـ 32 للمسابقة.وسيلتقي النادي الأهلي في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر مع الفائز من لقاء إنبي والترسانة المقرر إقامته الجمعة المقبل.// انتهى //23:39ت م0302