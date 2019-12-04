كانبيرا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأعلنت أستراليا عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير .وأوضح مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم دون تغيير عند مستوى متدنٍ تاريخي عند 0.75 %.يشار إلى أن مصرف الاحتياط الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة الرسمي ثلاث مرات منذ شهر يونيو الماضي.// انتهى //00:35ت م0304