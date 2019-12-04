اقتصادي / مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة الرسمي عند مستواها دون تغيير
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
كانبيرا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس
أعلنت أستراليا عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير .
وأوضح مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم دون تغيير عند مستوى متدنٍ تاريخي عند 0.75 %.
يشار إلى أن مصرف الاحتياط الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة الرسمي ثلاث مرات منذ شهر يونيو الماضي.
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