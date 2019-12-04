بريست 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق أولمبيك مرسيليا على مضيفه فريق أنجيه بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ريموند كوبا في مدينة أنجيه الفرنسية، وذلك ضمن الجولة الـ 16 من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع مرسيليا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان، بينما حل أنجيه في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.// انتهى //00:36ت م0305