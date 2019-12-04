كانبيرا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية تقديمها مساهمة قدرها 58.8 مليون دولار أسترالي على مدار العامين المقبلين ونصف العام لتعزيز القيادة العلمية والبيئية لأستراليا في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها إن هذه المساهمة تأتي بمناسبة الذكرى الستين لنظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية.// انتهى //00:40ت م0307