الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.// انتهى //00:56ت م0310