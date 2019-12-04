كانبيرا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسسجلت جودة الهواء في مدينة سيدني الأسترالية أسوء مستوياتها على الإطلاق في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز المواطنين بالبقاء في الداخل قدر الإمكان.وقالت حكومة الولاية : إن جودة الهواء منخفضة بسبب الذرات التي يحملها دخان الحرائق المشتعلة في جميع أرجاء الولاية، كما حذرت خدمات الحرائق من أن انقلابًا حراريًا يتكون في سماء المدينة يمكن أن يشكل مصيدة لدخان الحرائق ويثبته في السماء فوق حوض مدينة سيدني.ويأتي الدخان الذي يغطي سماء المدينة من الحرائق الضخمة المشتعلة في مناطق "بلو ماونتينز" و "سد واراجامبا".// انتهى //00:58ت م0312