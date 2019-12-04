سكاكا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسافتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن زايد الرويلي اليوم فعاليات ملتقى مهيأ للتربية الخاصة الأول بالجوف، الذي ينظمه فريق مهيأ لذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية جستر بالجوف، وذلك على مسرح المركز الثقافي في سكاكا، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، بحضور عددٍ من مديري الإدارات والمختصين والمهتمين وأولياء أمور ذوي الإعاقة .وتجول مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف في أركان وأجنحة الجهات المشاركة؛ واستمع لشرح موجز عن مشاركة الجهات والخدمات التي تقدمها الأجنحة للزوار خلال فترة الملتقى، متمنيًا للجميع العون والتوفيق وأن يحقق هذا الملتقى الهدف المنشود في تعزيز ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة والعلاج لبعض الحالات المكتشفة.وأكد ممثل فريق مهيأ للتربية الخاصة فايز بن صالح العنزي خلال كلمة الافتتاح سعي الفريق في تحقيق دوره في المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة، والتكامل مع الجهات المعنية للوصول بتقديم أفضل الخدمات وتهيئة الإمكانات لذوي الإعاقة، وتحقيق المساواة في الحقوق التي حثّ عليها الإسلام، وأكدتها رؤية قادة مملكتنا .وأقيمت ضمن فعاليات الملتقى عدة برامج التدريبية، تضمنت برنامج اضطرابات النطق والتخاطب، وبرنامج التّوحد ومعايير التشخيص، وغيرها من البرامج المتعلقة بذوي الإعاقة.من جانبها ذكرت قائدة فريق مهيأ عبير بنت صالح العنزي أن الملتقى يأتي تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة، و يستمر ثلاثة أيام، وسيتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية المصاحبة والخاصة بالتربية الخاصة مصحوبة بترجمة للغة الإشارة، مشيرة إلى أن الهدف من الملتقى اجتماع المختصين والمهتمين في مجال التربية الخاصة و ذوي الإعاقة وأسرهم في مكان واحد مع الجهات المعنية بذوي الإعاقة لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات لتكامل الجهود والوصول إلى رضا المستفيدين منها.// انتهى //01:26ت م0314