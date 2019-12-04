ليون 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق ليل على مضيفه فريق أولمبيك ليون بهدفٍ دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب غروباما في مدينة ليون الفرنسية، وذلك ضمن الجولة الـ 16 من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن فريق بوردو في المركز الثالث، في حين حل أولمبيك ليون في المركز الثامن برصيد 22 نقطة على قائمة الدوري.// انتهى //01:38ت م0315