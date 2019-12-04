سكاكا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسوقعت جمعية البر الخيرية بصوير اليوم عقد شراكة مجتمعية مع مستشفى صوير العام تحت شعار "شفاء ورحمة"، بمستشفى صوير العام.مثل الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة بدر بن فرحان الرويلي فيما مثل مستشفى صوير العام مدير المستشفى عامر بن هايل القعقاع .وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتقديم الخدمات العلاجية للمقيمين غير القادرين و الذين يقعون في نطاق الجمعية، حيث يقوم المستشفى بتقييم الحالات و إبلاغ الجمعية بالحالات غير القادرة على سداد المبلغ على أن تكون هذه الحالات مقيمة بصورة نظامية.وبين أن الشراكة تأتي في إطار التعاون لتنفيذ البرامج المشتركة بين المستشفى والجمعية، خاصة في المجالات التي تعزز وتسهم في تحقيق التكامل التنموي والأهداف الوطنية والمبادئ الإسلامية والاجتماعية، مقدمًا شكره وتقديره لإدارة مستشفى صوير العام على تعاونهم الأمثل .// انتهى //01:48ت م0317