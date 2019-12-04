ليبرفيل 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأعلن الغابون والاتحاد الأوروبي استئناف تعاونهما الذي كانت ليبرفيل قد علقته من جانب واحد منذ 2017 ، بعد مرور أكثر من سنة على تنظيم انتخابات رئاسية مطعون في نتائجها.وكانت روزاريو بينتو بايس قد قدمت للرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، أوراق اعتمادها لدى الغابون كسفيرة فوق العادة ومفوضة للاتحاد الاروبي.وأشادت الدبلوماسية الأوروبية بمناخ الانفتاح الجاري في الغابون، معربة عن رغبة الاتحاد الأوروبي "في العودة بطريقة بناءة ومستدامة إلى الحوار مع الغابون بروح من الاحترام المتبادل والثقة.//انتهى//02:15ت م0318