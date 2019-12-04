كانبيرا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 0.4% في الربع الثالث وبنسبة 1.7% خلال العام حتى سبتمبر 2019م.وقال بروس هوكمان كبير الاقتصاديين في مكتب الاحصاءات "الاقتصاد الاسترالي مستمر في النمو ، ولكن معدل النمو لا يزال أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل".// انتهى //07:00ت م0004