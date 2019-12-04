الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يؤدي الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز.خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون.الملك يتلقى تعازي رئيسي تركيا وأفغانستان.عهد خادم الحرمين.. ازدهار وأمن ودور رائد للمملكة إقليمياً ودولياً.القيادة تعزي الرئيس التونسي في ضحايا الحافلة السياحية.إقامة صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز في المسجد الحرام.أمير الرياض يدشن 42 مشروعاً مائياً بتكلفة 3,4 مليارات ريال.نائب أمير الرياض يرعى فعالية «مستقبل سهل الوصول».أمير الشمالية :ولي العهد قائد وملهم الشباب.أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضياً في وزارة العدل.وزير الخارجية يستقبل سفراء الصين وإسبانيا والاتحاد الأوروبيوزير الإعلام: إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة في مناطق المملكة الرئيسة.إيران تغرق في دماء المتظاهرين.المملكة والإمارات.. نموذج مميز لبناء علاقات عربية - عربية.// يتبع //07:30ت م0006