نجران 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساحتفت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة بنجران "شمعة أمل" أمس، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك بمقر الجمعية.وأوضحت رئيسة القسم النسائي بالجمعية نورة آل مسعد، أن لهذا الاحتفاء أهمية بالغة في نفوس ذوي الاعاقة وذويهم لمواجهة الإعاقة والتغلب عليها، وذلك بالتفاعل مع شرائح المجتمع المتعددة لتمكينهم من الإعلان عن أنفسهم، وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم.واشتملت الفعالية على أركان للفئة السمعي والحركي والتوحد والفكري، وعدة أركان للجهات المشاركة، وبازار خيري، والعديد من الفقرات المنوعة، وعرضاً مرئياً، إلى جانب توزيع الهدايا والبروشورات الخاصة بالجمعية، وتكريم الجهات المشاركة.// انتهى //08:43ت م0013