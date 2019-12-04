طرابلس 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، موضحة أنه تم خلاله بحث مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد، وتطورات الوضع الميداني في منطقة طرابلس.وأشارت إلى تأكيد وزيرالخارجية محمد سياله على خطورة ما تسعى إليه بعض الأطراف للمساس بشرعية الاعتراف الدولي الذي تحظى به حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، ووفقا لقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، جاء ذلك خلال اتصاله مع وزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية المالطي، كارميلو أبيلا،وتأكيده أن هناك حلا سلميًا للأزمة الليبية يلوح في الأفق.ونوهت إلى تصريحات راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي وقوله إنه بحث مع الرئيس قيس سعيد، ضرورة أن تكون بلاده فاعلة في الأزمة الليبية بشكل محايد، لكنه “إيجابي وفاعل، ولم يوضح الطريقة التي ستتدخل بلاده بـ”فاعلية” في ليبيا، كما لم يفسر المقصود بـ”الحياد الإيجابي.ونقلت بيان أعضاء مجلس الأمن وإعرابهم عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في ليبيا، مؤكدين ضرورة قيام جميع الأطراف «على وجه الاستعجال بوقف تصعيد الوضع والالتزام بوقف إطلاق النار.وعرجت على الاتصال الهاتفي بين المبعوث الآممى لليبيا غسان سلامة ووزير خارجية مصر سامح شكرى ، مشيرة إلى تشديد مصر على أهمية العمل للحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة من أي طرف ليبي أو خارجي وبأي شكل، مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وللجهود المبذولة لإنجاح «عملية برلين».// انتهى //08:47ت م0014