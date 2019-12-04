الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " بالشراكة مع المعهد التقني للألبان والأغذية، عن فتح باب التسجيل والقبول إلكترونيا في برامج الدبلوم "المبتدئة بالتوظيف" للفصل التدريبي الثاني لعام 2019 - 2020 في عدد من الشركات الغذائية، ضمن برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف في المعاهد غير الربحية.ويأتي دعم وتمويل الصندوق، بهدف تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في قطاعات الأعمال، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة معدلات التوظيف.ويهدف برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف في المعاهد غير الربحية إلى تمكين القوى العاملة السعودية في مجالات تخصصية ومطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص، بعقود عمل رسمية وبدعم مادي من (هدف) وفق آلية الدعم المعتمدة.وتتضمن ضوابط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المستفيد من الباحثين عن عمل من السعوديين ولا يعمل لدى أي جهة، وإلا يكون طالباً منتظماً في إحدى المؤسسات التعليمية.يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يسهم في تأهيل كوادر سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ودعم برنامج التوطين في المملكة التي تعتبر من أكبر الصنـاعات محلياً وتـضم العديد من الشركات التي تـستــخـدم أحـدث التـقنـيات العالمية المتطورة لإنـتـاج الألبـان وغيـرها من المنـتـجات الغذائية الأخــرى، مما أبــرز الحــاجــة الـمـاسة للــكوادر الـمــؤهـــلـة تــقنـيــاً والقادرة على المساهمة بشكل فعال في هذه الصناعة.// انتهى //09:27ت م0018