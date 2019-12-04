جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستعقد الكلية التقنية بجدة الأحد القادم دورة تدريبية لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق عن تصميم بطاقة الأداء المتوازن كأداة للتخطيط و الرقابة والتطوير, والتي تهدف إلى تمكين الملتحقين من صقل وبناء مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي.وأكد عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن الدورة التدريبية تأتي في اطار التنسيق المستمر مع القطاعين العام والخاص الرامية إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالكلية من كوادر بشرية مؤهلة وفق أحدث الممارسات التدريبية العالمي, إلى جانب ما توفره من أساليب تدريب حديثة سواء كانت في المحتوى المقدم أو وسائل التدريب الحديثة التي تحاكي الواقع الوظيفي والمهني.وأشار إلى أن الدورة التي تستمر لخمسة أيام بمشاركة 25 موظفاً من منسوبي الهيئة, تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي الحديث والتطورات الحديثة بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن مما سيكسبهم مهارة صياغة المؤشرات والقياسات الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن, ومن ثم صقل مهارتهم حول طرق تصميم وصياغة الخطة الاستراتيجية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ورحب السريعي بكافة القطاعات الراغبة في بناء شراكات تدريبية ووظيفية وصولاً إلى خلق أطر تعاونية تسهم في الدفع قدما بالتنمية البشرية في مختلف المجالات والتخصصات.// انتهى //09:36ت م0020