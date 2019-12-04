الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار. // انتهى //09:42ت م0021