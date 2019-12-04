الخرطوم 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مصرع 23 شخصًا أمس، وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بالعاصمة السودانية الخرطوم.وأشارت إلى إفشال القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مناطق محررة في محافظة الحديدة الساحلية التي تشهد تصعيداً عسكرياً من قبل الميليشيات.ولفتت الانتباه إلى اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية أمس، بالعمل أحياناً مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم – داعش- في عملياتها في شمال سوريا.وأوردت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس10 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.وسلطت الضوء على مواصلة السياسيون العراقيون المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في بغداد على وقع استمرار المظاهرات في بغداد ومختلف مدن جنوب البلاد.وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب امس، من فريق عمل يعنى بمسألة النازحين في العالم، "إيجاد حلول ملموسة طويلة الاجل لهؤلاء السكان".// انتهى //09:55ت م0024