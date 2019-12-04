حائل 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التربية الخاصة بنين - بنات أمس فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة 2019 تحت شعار " المستقبل يمكن الوصول إليه " بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة حائل المكلف فهد العليان وعدد من القيادات التعليمية والتربوية بالتعليم وذلك بمجمع جراند مول التجاري بحائل .واشتملت الفعاليات على معرض مصاحب يحتوي على" 17 " ركن لبرامج التربية الخاصة بمدارس المنطقة وأركان قادة المستقبل والمرسم الحر وركن " اسألني عن أبنك " وركن جرّب التوحد بالإضافة الى اركان القطاعات المشاركة .من جهته أوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل " بنين " خالد البراهيم أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق 3 ديسمبر 2019 يأتي مواكباً للاحتفالات العالمية بهذه المناسبة والتي تهدف إلى توعيه المجتمع من خلال تقديم أفضل النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة, وكذلك تعديل بعض المفاهيم الخاطئة عن الاعاقة والمعاقين الى جانب محاولة دمج هذه الفئة من خلال الأنشطة والمناسبات .وأبانت من جانبها مديرة إدارة التربية الخاصة "بنات" البندري السليمان إلى أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة خٌصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الإعاقة بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الجميع لتقبل هذه الفئات في جميع نواحي الحياة الأمر الذي يحقق المستقبل الأفضل لهم - بفضل الله - ثم بجهود الجميع .// انتهى //10:11ت م0025