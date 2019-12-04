الداير بني مالك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسوقفت لجنة من وزارة النقل أمس ، على طريق " عثوان " الذي يربط محافظة الداير بني مالك بعدد من المراكز والقرى المجاورة ، وذلك بعد أن تعرض الطريق لانهيارات صخرية جراء الأمطار التي شهدتها مؤخراً محافظة الداير بني مالك بشكل خاص ومنطقة جازان عموماً.واستمعت اللجنة من محافظ الداير بالنيابة يحيى محمد المالكي ومهندسون من الشركات المنفذة للمشروع والأهالي عن الأضرار التي لحقت بالطريق و التلفيات التي تعرضت لها أجزاء واسعة من الطريق جراء الأمطار ، وشاهدوا حجم الأضرار الناجمة عن الانهيارات وناقشوا سُبل حلها.// انتهى //11:21ت م0048