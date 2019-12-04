سياسي / وزير الخارجية الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
سيؤل 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الكورية سيؤل.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن يي سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-وا والرئيس مون جيه-إن.
وأوضحت الوكالة أن جدول أعمال الزيارة سيشمل على الأرجح التخطيط لعقد اجتماع ثلاثي يشمل اليابان في الصين في ديسمبر الجاري وزيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ لكوريا الجنوبية ومناقشة المحادثات النووية المتعثرة مع كوريا الشمالية.
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