عمّان 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، رسالة العاهل الأردني عبدالله الثاني للرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، والتي تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وتابعت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينييناً خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، إضافة الى أخطار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم، وهدمت آليات الاحتلال خزاني مياه في سهل طوباس.واهتمت بمواصلة السياسيين العراقيين مفاوضاتهم لتشكيل حكومة جديدة ، في وقت استمرت المظاهرات في العاصمة بغداد ومختلف مدن جنوب البلاد للمطالبة بإقالة البرلمان عقب استقالة الحكومة ومنع الأحزاب السياسية من الحكم.وسلطت الضوء على تجدد أعمال قطع الطرق في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية من قبل مجموعات الحراك المدني، احتجاجًا على ما تسرب من معلومات بشأن الحكومة الجديدة شكلا ومضموناً.// انتهى //11:28ت م0050