بيت لحم - نابلس07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و نابلس بينهم أسير محرر.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سمير العزة ، ومحمد أحمد البربري ، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما في مخيم العزة شمال بيت لحم.من جهة اخرى داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق جنوب مدينة نابلس ، واعتقلت الأسير المحرر هيثم محمد الأقرع من بلدة قبلان، والشاب سالم ناجح مسلم من قرية تلفيت، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.//انتهى //11:31ت م0052