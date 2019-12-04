سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و نابلس
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
بيت لحم - نابلس07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و نابلس بينهم أسير محرر.
وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سمير العزة ، ومحمد أحمد البربري ، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما في مخيم العزة شمال بيت لحم.
من جهة اخرى داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق جنوب مدينة نابلس ، واعتقلت الأسير المحرر هيثم محمد الأقرع من بلدة قبلان، والشاب سالم ناجح مسلم من قرية تلفيت، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.
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11:31ت م
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