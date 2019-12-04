القطيف 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسافتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط أمس، المعرض الفني "وطني نبض حياة"، ضم 100 عمل فني وتشكيلي تعبر عن حب الوطن مقدمة من طلاب مدارس المحافظة .وأكد العليط، أن هذه الفعاليات تسهم في نشر الثقافة الفنية، وأهمية مثل هذه المبادرات الوطنية لما تحمله من أهداف سامية وقيم تربوية تعزز الانتماء.يشار إلى أن المعرض تنظمه مدرسة المتوسطة والثانوية الأولى بالجش، ويستمر ثلاثة أيام.// انتهى //11:32ت م0053