القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تضامن مصر حكومة وشعباً مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن.من جانبه أشاد الرئيس اسماعيل جيلة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //11:33ت م0054