الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء أمس، ورشة عمل بعنوان "دور الدعاة والخطباء في عمل تعزيز الصحة النفسية" بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، شارك فيها 70 خطيباً وداعية وذلك بقاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات بمدينة الرياض.وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية منها: الإيمان وعلاقته بالصحة النفسية، ومفاهيم خاطئة عن الصحة النفسية، والطرق العلاجية والأساليب المعتمدة، وحقوق المرضى، ونظرة عامة عن بعض الاضطرابات النفسية وأعراضها، وكيف يحدث الاضطراب النفسي.وأوضح عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء الدكتور موسى بن محمد التويجري أن إقامة هذه الورشة مع جهة الاختصاص تهدف إلى إطلاع الداعية والخطيب على الأمراض النفسية المختلفة وأسبابها وطرق الوقاية منها، ليقوم بواجبه تجاه المجتمع من خلال الخطب والمحاضرات بإبراز الحلول الشرعية والطبية المباحة وعلاج هذه الأمراض وفق حد شرعي مباح.وقدم الدكتور التويجري شكره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه ومتابعته المستمرة على تطوير قطاعات الوزارة المختلفة بما في ذلك معهد الائمة والخطباء، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //11:33ت م0055