جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأزالت بلدية جدة التاريخية أمس 37 بسطة عشوائية وصادرت ما يقارب طنين من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن هذه الحملات تهدف إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية, والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.// انتهى //11:36ت م0059