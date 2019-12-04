الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستعامل فريق طبي بقسم جراحة الانف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة ، بنجاح مع حالة شاب تعرض لإصابة في قاع الجمجمة حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة .وأجريت للمصاب عملية جراحية كللت بالنجاح بفضل الله وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد .// انتهى //11:38ت م0060