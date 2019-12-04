عام / تعامل طبي ناجح مع حالة مصاب في قاع الجمجمة
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
تعامل فريق طبي بقسم جراحة الانف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة ، بنجاح مع حالة شاب تعرض لإصابة في قاع الجمجمة حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة .
وأجريت للمصاب عملية جراحية كللت بالنجاح بفضل الله وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد .
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11:38ت م
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