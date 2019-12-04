عام / " صحة بيشة " : أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
أوضحت صحة بيشة أن العيادات الخارجية بمستشفى تثليث العام قدمت خدماتها لعدد (34926) مراجع خلال الشهر الماضي، كما بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ ( 125392) مراجع ، فيما بلغ إجمالي عدد المواليد (788) وأجرى قسم المختبر ( 294607 ) فحص مخبري، وقام قسم الأشعة بعمل (23655 ) تصوير إشعاعي.
كما يوجد بالمستشفى قسم لخدمات برنامج الطب المنزلي حيث بلغ عدد المسجلين للاستفادة من خدماته ( 146) حالة، وينفذ البرنامج 8 زيارات يوميا.
وأشارت إلى أن مستشفى تثليث العام يعتبر مرجعي لعدد 23 مركزًا صحي موزعة على أرجاء تثليث والأمواه، ويضم المستشفى عدد من العيادات التخصصية وتبلغ سعته السريرية ( 110) أسرة ويخدم المستشفى قرابة الـ ( 80 ) ألف نسمة يمثلون سكان محافظة تثليث.
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11:40ت م
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