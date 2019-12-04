الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأوضحت صحة بيشة أن العيادات الخارجية بمستشفى تثليث العام قدمت خدماتها لعدد (34926) مراجع خلال الشهر الماضي، كما بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ ( 125392) مراجع ، فيما بلغ إجمالي عدد المواليد (788) وأجرى قسم المختبر ( 294607 ) فحص مخبري، وقام قسم الأشعة بعمل (23655 ) تصوير إشعاعي.كما يوجد بالمستشفى قسم لخدمات برنامج الطب المنزلي حيث بلغ عدد المسجلين للاستفادة من خدماته ( 146) حالة، وينفذ البرنامج 8 زيارات يوميا.وأشارت إلى أن مستشفى تثليث العام يعتبر مرجعي لعدد 23 مركزًا صحي موزعة على أرجاء تثليث والأمواه، ويضم المستشفى عدد من العيادات التخصصية وتبلغ سعته السريرية ( 110) أسرة ويخدم المستشفى قرابة الـ ( 80 ) ألف نسمة يمثلون سكان محافظة تثليث.// انتهى //11:40ت م0061