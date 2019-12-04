عام / تعليم جازان يدرب منسوباته على صيانة أجهزة الحاسب

الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
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جيزان07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تقنية المعلومات اليوم، دورة تدريبية عن صيانة أجهزة الحاسب تستهدف منسوبات الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة للبنات بمدينة جيزان.
‬ ‫وتهدف الدورة التي قدمتها فيء بنت حمد حريشي إلى تعريف المشاركات بأهمية الصيانة ، والسياسات والتقنيات والضوابط للمحافظة على العتاد والتطبيقات والبنية التحتية المرتبطة بها ، بالإضافة لأبرز مهام الصيانة الدورية.
‫وتأتي الدورة في إطار سعي تعليم جازان لزيادة الوعي التقني لمنسوبيه والتعريف بأهميته ، كما تأتي منسجمة مع خطة وزارة التعليم نحو التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
// انتهى //
12:33ت م
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