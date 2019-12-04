جيزان07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تقنية المعلومات اليوم، دورة تدريبية عن صيانة أجهزة الحاسب تستهدف منسوبات الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة للبنات بمدينة جيزان.‬ ‫وتهدف الدورة التي قدمتها فيء بنت حمد حريشي إلى تعريف المشاركات بأهمية الصيانة ، والسياسات والتقنيات والضوابط للمحافظة على العتاد والتطبيقات والبنية التحتية المرتبطة بها ، بالإضافة لأبرز مهام الصيانة الدورية.‫وتأتي الدورة في إطار سعي تعليم جازان لزيادة الوعي التقني لمنسوبيه والتعريف بأهميته ، كما تأتي منسجمة مع خطة وزارة التعليم نحو التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //12:33ت م0079