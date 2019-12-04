عام / تعليم جازان يدرب منسوباته على صيانة أجهزة الحاسب
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
جيزان07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تقنية المعلومات اليوم، دورة تدريبية عن صيانة أجهزة الحاسب تستهدف منسوبات الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة للبنات بمدينة جيزان.
وتهدف الدورة التي قدمتها فيء بنت حمد حريشي إلى تعريف المشاركات بأهمية الصيانة ، والسياسات والتقنيات والضوابط للمحافظة على العتاد والتطبيقات والبنية التحتية المرتبطة بها ، بالإضافة لأبرز مهام الصيانة الدورية.
وتأتي الدورة في إطار سعي تعليم جازان لزيادة الوعي التقني لمنسوبيه والتعريف بأهميته ، كما تأتي منسجمة مع خطة وزارة التعليم نحو التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
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12:33ت م
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