صبيا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساحتفت الوحدة الضمانية بمحافظة صبيا اليوم, بفعاليات اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "أصحاب الهمم"، وذلك بمقر الوحدة.وأبانت المنسقة الإعلامية سلوى رضوان أن الوحدة من خلال هذا الاحتفاء تهدف إلى مشاركة هذة الفئه العزيزة بيومهم العالمي وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, مشيرة إلى أن الاحتفال تضمن العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية والاجتماعية.// انتهى //12:34ت م0081