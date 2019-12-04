داكار 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة السنغالية داكار، أعمال الدورة الطارئة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب القارة الإفريقية، برئاسة رئيس جمهورية ساحل العاج، الحسن واتارا.وستتركز أعمال الدورة على توفير التمويلات الضرورية لمواجهة تفاقم الإرهاب وتردي الأوضاع الأمنية في دول المنطقة.وقد حذر الرئيس الحسن واتارا، في افتتاح القمة من تفاقم الإرهاب في دول غرب إفريقيا والساحل الصحراوي رغم تحسن النمو الاقتصادي بها.// انتهى //12:36ت م0082