حائل 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستواصل الوفود المشاركة في برنامج المخيم الكشفي الخلوي للقادة الكشفيين وطلاب المرحلة المتقدمة "ثانوي" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة، برامج اليوم الثالث الهادفة في مجملها إلى غرس القيم الدينية والوطنية وتعزيز السلوك الأخلاقي والتفاعل الاجتماعي إلى جانب وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف.وشملت برامج اليوم الثالث دورات في الرسائل الكشفية والتزود بالتجهيزات اللازمة، كما تم استكمال البرنامج الإرشادي بالرسائل الكشفية وإعداد الوجبات بالطهي الخلوي.// انتهى //12:37ت م0083