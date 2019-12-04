القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسواصلت البطولة العربية التاسعة لدراجات الطريق للكبار والإناث والناشئين والتي تستضيف مدينة الإسكندرية منافساتها بمشاركة ١٥٠ لاعبًا من ١١ دولة عربية.وأسفرت نتائج سباق الكبار لمسافة 44 كيلومترًا التي أقيمت اليوم عن فوز المنتخب الكويتي حيث فاز الدراج سيد جعفر العلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء الدراج الجزائري عزالدين لعقاب في المركز الثاني ونال الفضية، فيما احتل الدراج الكويتي خالد الخليفة المركز الثالث.وفي منافسات فردي ضد الساعة ناشئين لمسافة 17 كيلومترًا حصل على الميدالية الذهبية الدراج الجزائري صلاح الدين أيوب وعلى الميدالية الفضية الدراج الإماراتي محمد أحمد مبارك فيما حصل على الميدالية البرونزية الدراج الأردني أوبيى فضل الصادق.وفاز بالمركز الأول في سباق ضد الساعة لمسافة 44 كيلومترًا اللاعب اليمني حسين أحمد سالم وجاء في المركز الثاني العراقي أحمد مهند بينما احتل المركز الثالث الكويتي خالد الخيلفة.//انتهى//12:40ت م0084