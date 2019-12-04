السيح 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس‏زيَّنت بلدية الخرج شوارع وطرق وميادين مدينة السيح بأكثر من نصف مليون زهرة من الزهور الموسمية الشتوية من مختلف الأنواع والألوان ، ضمن مشروع تجميل المدينة وتحسين المنظور البصري.وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن إدارة الحدائق تعنى بتجميل مداخل وميادين وطرق وشوارع مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة بالأشجار التجميلية والزهور الموسمية حسب نوعيتها وتحملها الأجواء المناخية ، ضمن استراتيجيتها لتحسين المنظور البصري.// انتهى //12:42ت م0085