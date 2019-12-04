عام / بلدية المليساء بجدة تصادر 1350 وسادة مستعملة معدة للبيع
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
ضبطت بلدية المليساء الفرعية بمحافظة جدة أمس، مستودعين مخالفين يقومان بتدوير المراتب والوسائد المستعملة، ومصادرة 1350 مرتبة.
وأفاد رئيس بلدية المليساء الفرعية أنه تم إيقاف عمليات توزيع المراتب والوسائد على المحلات المخالفة، ومصادرة 870 مرتبة جاهزة للتغليف والبيع, مشيراً إلى أن لائحة الجزاءات والغرامات ستطبق بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع .
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12:45ت م
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