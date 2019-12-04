جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسضبطت بلدية المليساء الفرعية بمحافظة جدة أمس، مستودعين مخالفين يقومان بتدوير المراتب والوسائد المستعملة، ومصادرة 1350 مرتبة.وأفاد رئيس بلدية المليساء الفرعية أنه تم إيقاف عمليات توزيع المراتب والوسائد على المحلات المخالفة، ومصادرة 870 مرتبة جاهزة للتغليف والبيع, مشيراً إلى أن لائحة الجزاءات والغرامات ستطبق بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع .// انتهى //12:45ت م0087