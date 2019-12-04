الرباط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمغرب خلال هذا الأسبوع، بعد مشاركته في قمة حلف الأطلسي بلندن.وأوردت الصحف دعوة فرنسا لرعاياها لمغادرة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر بسبب ما وصفته بعدم الاستقرار المتزايد شمال مالي وكذا زيادة نشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن في المنطقة.وفي الشأن الليبي أبرزت الصحف دعوة مجلس الأمن لجميع الدول من أجل تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع.واهتمت بالوضع الميداني في سوريا مشيرة إلى مقتل نحو 20 مدنيا بينهم أطفال في قصف من قبل النظام السوري على سوقين في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.وتابعت الصحف المغربية اهتمامها بالتطورات المتلاحقة في العراق في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الطبقة السياسية ، ونقلت الصحف تحذيرات الولايات المتحدة للحكومة العراقية بسبب العنف الممارس ضد المتظاهرين.// انتهى //12:47ت م0088