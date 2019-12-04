نجران 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأصدر مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية خلال اجتماعه الـ 102 المنعقد بنجران، برئاسة الدكتور سامي العبيدي، قراراً بتكليف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر بمنصب أمين عام مكلف للمجلس.ويعد العبدالقادر من الكفاءات السعودية المميزة قد تدرج في عدة مناصب بالمجلس وبعض الجهات الأخرى حتى وصل منصب مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية بمجلس الغرف، ولديه خبرة طويلة في عمل المجلس والغرف التجارية، فضلاً عن قدراته وخبراته الواسعة في مجال العمل الإداري.وأعرب العبدالقادر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية على ثقتهم الكبيرة التي أولوها له لتولي هذا المنصب، وعلى دعمهم المستمر لعمل الأمانة العامة، واعداً ببذل كل الجهود لتعزيز دور المجلس وتحقيق تطلعاته في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، وتلبية تطلعات قطاع الأعمال بالمملكة، منوهاً بأهمية الدور المنوط بالأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، مما يستدعي تضافر الجهود للنهوض بدورها وتوثيق تعاونها مع الأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال الدولي، لتسهم بقوة في تعزيز المكانة الاقتصادية المرموقة للمملكة.// انتهى //13:04ت م0093