الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.// انتهى //14:17ت م0122