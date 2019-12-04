الدمام 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، أعضاء اللجنة التنظيمية لمهرجان الزهور الأول بالقطيف، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير إدارة البرامج والأنشطة بالأمانة مشعل الدوسري.وثمن معاليه دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لجميع الأنشطة والبرامج الترفيهية والتعليمية والثقافية وغيرها من برامج التي تنفذها الأمانة خدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، معبرا عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على توجيهه بتمديد فترة المهرجان الذي أقيم في بلدة العوامية بمحافظة القطيف؛لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع من المهرجان، وكذلك لاستفادة الأسر المنتجة المشاركة فيه لتسويق وبيع منتجاتهم، مشيرا إلى أنه نتيجة لتمديد فترة المهرجان ارتفع عدد زوار المهرجان إلى أكثر من 160 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، طوال فترة المهرجان.وأعرب المهندس الجبير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان على جهودهم التي بذلوها في تنظيم وتصميم وإخراج المهرجان بالشكل الجميل الذي حظي بإعجاب جميع الزوار، وحقق نجاحا كبيرا، لافتا إلى وجود توجه بإقامة فعاليات مماثلة في مدن الحاضرة نظرا لما تمثله هذه المهرجانات من أهمية سياحية وتثقيفية في أوقات الربيع.من جانبه قدم رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة على اهتمامه ومتابعته للمهرجان ولجميع المناشط التي تقيمها البلدية، مشيرا إلى أن هذا المهرجان نُفذ على يد مصممين ومصممات من أبناء الوطن، وفي فترة وجيزة.// انتهى //14:24ت م0125