الباحة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم, حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة, الذي ينظمه مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة, وذلك بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة.وفور وصول سموه تجول في المعرض المصاحب الذي يضم مشاركة عدة الجهات الحكومية والأهلية، منها إدارة تعليم الباحة, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, وجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية, وهيئة الهلال الأحمر بالباحة.واستمع سموه من مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة نعيم بن على الكلي إلى شرح موجز عن الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة والتي تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة نعيم الكلي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور، عاداً رعاية سموه للحفل الداعم الحقيقي للمعاقين، منوهاً بدعمه واهتمامه لمختلف الفعاليات التي ينظمها مركز الجمعية.وأكد الكلي خلال كلمته أن مركز الجمعية بمنطقة الباحة استطاع معالجة أكثر من 80 طفلاً وطفلة لديهم إعاقة حركية, و 57 طفلاً وطفلة تم تحويلهم لإجراء عمليات جراحية تساعدهم على تجاوز إعاقاتهم, بينما بلغ عدد الأطفال الذين تعلموا الكلام أكثر من 50 طفلاً وطفلة, وبلغ عدد الأطفال الذين تعلموا الاعتماد على أنفسهم في مختلف مهارات الحياة أكثر من 146 طفلاً وطفلة, إضافة إلى دمج أكثر من 30 طفلاً وطفلة في مدارس التعليم الحكومي.وأشار مدير مركز الجمعية بمنطقة الباحة أن الاحتفال هذا العام بذوي الإعاقة يأتي متزامناً مع الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، رافعاً باسم جمعية الأطفال المعوقين والأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة بالعون والتمكين.وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة الباحة عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في الفعاليات، كما تسلّم سموه هدية تذكارية, ثم التقطت الصور الجماعية مع سموه بهذه المناسبة .حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ونائب مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد بن نايف العتيبي, وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.// انتهى //14:24ت م0126