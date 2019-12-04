سكاكا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساستقبل نائب رئيس الغرفة التجارية بالجوف جمعة بن عبدالله الدرع بمكتبه اليوم، القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج، والملحق الثقافي الفرنسي شارول هندي غرو، والملحق الاقتصادي الفرنسي حسين مرشد، بحضور أمين عام الغرفة عادل بن مبارك الفالح.وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاقتصادية السعودية الفرنسية، والحديث عن جانب المميزات التي تحظى بها منطقة الجوف زراعياً واقتصادياً وفي الإرث التاريخي المتمثل في الشواهد الحية بمختلف المدن والمحافظات، والمشاريع الاقتصادية في جانب الطاقة المتجددة.واستعرضت غرفة الجوف للقنصل العام الفرنسي حجم النشاط التجاري في المنطقة والمنشئات المسجلة في بيانات الغرفة، وصولاً للإنتاج الزراعي لمنتجات الزيتون والتمور والفاكهة، واحتضان المنطقة للمشاريع الزراعية الكبرى في بسيطا.وأبدت غرفة الجوف رغبتها الجادة في ربط أصحاب الأعمال السعوديين بالجانب الفرنسي عبر الشركات العاملة في الجانبين أو رجال وسيدات الأعمال، وفتح الآفاق التجارية والصناعية من منتجات المنطقة وغيرها مع الجانب الفرنسي، إضافة إلى استعراض أبرز المهام التي يقوم عليها العمل الرئيس للغرفة في خدمة وتنمية القطاع التجاري والصناعي.وفي ختام اللقاء قدم نائب رئيس غرفة الجوف هدية تذكارية للوفد الفرنسي تتمثل بإنتاج المنطقة، كما تسلم هدية رمزية من القنصل العام الفرنسي تترجم عمق العلاقات السعودية الفرنسية.// انتهى //14:24ت م0127