عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى العزاء في اتصال هاتفي من الرئيس الأفغاني بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم ، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، قدم خلاله عزاءه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.
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14:25ت م
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