أبها 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسسجل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال نوفمبر الماضي نحو 966 عينة من الأغذية المختلفة التي حللت وكشف عليها لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية , وأجاز منها 826 عينة .وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة و جميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المختبر قام بتحليل 966 عينة من الأغذية المختلفة من بينها منتجات العسل للكشف عن جودتها، ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.وأكد الحميدي العاملين في المختبر من الكوادر المؤهلة ، حيث يقومون باستقبال العينات لإجراء فحوصات الكشف عن جودة العسل ، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية ، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه .من جهته أبان مدير عام الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن مختبر أمانة عسير استقبل خلال الشهر الماضي 826 عينة مطابقة للمواصفات و المقاييس السعودية بعد فحصها و التأكد من سلامتها ، فيما بلغت نسبة المواد الغذائية الغير مطابق للمواصفات و المقاييس السعودية نحو 140 عينة.// انتهى //14:25ت م0129