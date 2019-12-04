الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسرعى معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، حفل تكريم الحاصلين على الدرجة العلمية للعامين الجامعيين 1439 / 1440 – 1440 / 1441هـ ، الذي أقامته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي, وذلك في مسرح المدينة الجامعية بالمجمعة.واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور لكلمة المكرمين ألقاها بالنيابة عنهم الدكتور بدر بن متعب السلمي، قال فيها: "إن الوطن يستحق العمل من أجله وتقديم له كل ما بوسعنا، وحق لنا أن نفخر بالجامعة والعمل من أجل رفعتها وتحقيق أهدافها".بعد ذلك اطلع الحضور على فيلم بعنوان "مسيرة ابتعاث"، ثم ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبدالله كلمة حث فيها الحاصلين على الدرجة العلمية على أن يكون لهم دور في تشجيع زملائهم من المعيدين والمحاضرين بأن يحذوا حذوهم ، وأن يكونوا جزءا من منظومة الجامعة في المساهمة بتحقيق تطلعاتها وأهدافها.ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة قال فيها: "إن الجامعة تسعد بأن تكرم نخبة من منسوبيها ممن أبدعوا وتميزوا في عدد من المجالات، مقدماً الشكر للقيادة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير والاستثنائي الذي يلقاه قطاع التعليم والتعليم العالي بشكل خاص الذي مكن جامعات الوطن بأن تكون مؤسسات حضارية تحتوي على عقول متخصصة في المجالات العلمية كافة.بعد ذلك كرم معالي مدير الجامعة، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الحاصلين على الدرجة العلمية.// انتهى //14:35ت م0132