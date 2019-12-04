عرعر 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، فتح باب القبول لعدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة، لعدد من التخصصات ابتداءً من اليوم وحتى 17 ربيع الثاني للعام الحالي عبر الرابط التالي: https://www.nbu.edu.sa/AR/News/Pages/Event58.aspx.وأشارت العمادة أن التخصصات المتاحة (دبلوم المحاماة والإرشاد الأسري , دبلوم مشارك في السلامة والصحة المهنية , دبلوم مشارك في المحاسبة التطبيقية , دبلوم مشارك في إدارة الموارد البشرية)، معلنة عن الشروط والمتطلبات والضوابط كافة عبر صفحة التسجيل الالكتروني للدبلومات بموقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.// انتهى //14:35ت م0133