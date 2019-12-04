مكة المكرمة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسشاركت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية في مبادرة التطوع البلدي وذلك بتنظيم حملة تطوعية بعنوان "يدا بيد نرتقي " بالحدائق والأحياء السكنية بمكة المكرمة بمشاركة عدد من طلاب مدارس البنين والبنات وفريق رؤيا التطوعي.واشتملت الحملة التطوعية على زراعة شتلات في مواقع مختلفة (حدائق – مدارس – ساحات المساجد) إضافةً إلى تنظيف الممرات والطرقات في الأحياء السكنية من المُخلفات، وأعمال طلاء الأرصفة وطمس التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى التعاون مع الفرق الرياضية (التعليم بالترفيه).وتهدف الحملة إلى التسويق الإعلامي والمجتمعي لبدء أنشطة وفعاليات يوم التطوع البلدي بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وتسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات من خلال الأمانات في مختلف مناطق المملكة علاوة على دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية وتنميتها.// انتهى //14:42ت م0134