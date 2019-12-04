الدمام 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسدشن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني اليوم، مبادرة "شرقية خضراء" التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، وتم تنفيذ أولى مراحلها في الواجهة البحرية بالمحافظة، بمشاركة عدد من طلاب مدارس المحافظة.وأوضح المهندس الحسيني، أن مبادرة "شرقية خضراء" تأتي ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية والبلدية في التشجير وزيادة نسبة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها، منوهًا بأهمية الحملة في تعزيز البيئة وتنميتها صحيًا، وتطوير المحافظة وجعلها أرض خضراء والأهتمام بها لتظل متنفساً ينعم بها الجميع، معربًا عن شكره لجميع المشاركين في الحملة.وبين المهندس الحسيني أنه تم زراعة 100 شجرة ظل وزينة مناسبة لبيئة المنطقة في اليوم الأول للحملة، والتي تستمر لمدة 3 أشهر، لافتًا الى أنه تم إعداد خطة لاستهداف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بالمحافظة والميادين والحدائق العامة، وتشمل زراعة 4000 شجرة كمرحلة أولى ضمن المبادرة التي تستهدف المبادرة زراعة 10000 شجرة متنوعة بالمحافظة على عدة مراحل.// انتهى //14:44ت م0135